Representantes da Educação de Cotia são premiados por realizar projetos inovadores

Cotia concorreu em três das oito categorias da premiação e levou a melhor em todas; confira

Premiação aconteceu em Curitiba na sexta-feira (25). Foto: Divulgação

Os diretores pedagógicos da rede municipal de Cotia, Adalberto Bastos Neto e Fabiana Custódio da Silva, e as professoras Samira Mohamad e Ana Cristina Batista da Silva, foram os vencedores do Prêmio Ação Destaque 2022, realizado pela Editora Opet e o Selo Sefe (Sistema Educacional Família e Escola).





Cotia concorreu em três das oito categorias da premiação e levou a melhor em todas: ‘Gestores’, ‘Ensino Fundamental anos iniciais 1º ao 3º ano’ e ‘Especialistas – arte, educação física e Língua Inglesa’.





Os vencedores foram conhecidos em um evento que aconteceu em Curitiba (PR), na última sexta-feira (25), com a presença dos finalistas.





Na categoria ‘Gestores’, Cotia venceu com o projeto ‘Construção de um Sistema de Avaliação para a Aprendizagem’, realizado por Adalberto Bastos Neto e Fabiana Custódio da Silva.





Já na categoria ‘Especialistas – arte, educação física e Língua Inglesa’, o projeto ‘Capoeira & Cidadania: vem entrar nesta roda?’, da professora Samira Mohamad, foi o vencedor, e o projeto ‘Empoderamento Mirim’, da professora Ana Cristina Batista da Silva, foi o vencedor na categoria ‘Ensino Fundamental anos iniciais – 1º ao 3º anos’.





Sobre os projetos





‘Construção de um Sistema de Avaliação para a Aprendizagem’: dos diretores pedagógicos Adalberto Bastos e Fabiana Custódio, criou e implantou um sistema de avaliação que gera informação diagnóstica a partir de critérios pré-estabelecidos, como o mapeamento do desenvolvimento dos alunos, proposta de encaminhamento para uso de material didático Opet, envolvimento da família e maneiras de subsidiar ações envolvendo alunos, a escola e o município. A partir dos conteúdos e resultados, o projeto permite a construção de uma cultura de avaliação para a aprendizagem.





‘Capoeira & Cidadania: vem entrar nesta roda?’: da professora Samira Mohamad, foi desenvolvido com alunos de 1º ao 5º ano, a iniciativa envolveu a prática de movimentos da Capoeira e ampliou os conhecimentos dos alunos com objetivo de valorizar a cultura e combater preconceitos por meio de informação.





‘Empoderamento Mirim’: da professora Ana Cristina Batista da Silva, foi aplicado com o objetivo de promover uma educação antirracista efetivando os marcos legais da Lei 10.639. A partir do livro ‘Caminhos e Vivências’, da editora Opet, a professora buscou empoderar as crianças de modo que pudessem valorizar as suas características e construírem uma imagem positiva de si mesmas.