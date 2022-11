Novo Burger King em Cotia já tem data para ser inaugurado | Rudney Oliveira

À Coluna, Burger King ainda informou que a nova unidade terá o atendimento tradicional; veja os detalhes.

Foto: Rudney Oliveira





Agora é oficial! A nova loja do Burger King, que está sendo instalada na altura do km 37 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no sentido interior, já tem data para ser inaugurada.

As obras já estavam em ritmo acelerado, mas até então não tinha uma data certa para inauguração. Cotia e Cia fez contato com a assessoria de imprensa do BK e confirmou que a nova unidade será inaugurada nesta quinta-feira (1º).

A Coluna confirmou também que o atendimento será tradicional, ou seja, a loja não será 100% digital. Haverá também Drive Thru disponível para os clientes.