Professor de inglês viraliza nas redes com vídeos de humor e didática diferenciada

Bom Papo e Cia recebeu Marcos Ferreira, professor de inglês e morador de Cotia. Foto: Márcio Silveira / Estúdio MAN





Morador de Cotia, Marcos conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. De maneira descontraída, seu jeito de ensinar inglês é diferenciado e sempre com um toque de humor.





Durante o bate-papo, Marcos falou sobre sua carreira e o que fez ele tomar a decisão para ensinar inglês.





O professor também relatou momentos engraçados que já vivenciou e detalhou sobre como suas aulas funcionam.





E, ainda, revelou algumas curiosidades, como por exemplo: o que o Pica-Pau diz na abertura do desenho? Qual música não deve ser colocada em casamentos por conta da tradução?





Ou, então, entre os ‘causos’, ele contou como que foi o dia em que ajudou um gringo bêbado em um hospital em São Paulo.





Veja a íntegra do programa abaixo: