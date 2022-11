Polícia Civil divulga retrato falado de suspeito de estuprar mulher em Itapevi

Vítima disse à polícia que chegou a ser golpeada com uma pedra na cabeça

Foto: Demacro / Divulgação





A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itapevi divulgou, nesta sexta-feira (18), o retrato falado de um homem suspeito de estuprar uma mulher na Estrada do Sapiantã, no Jardim Santa Rita. O crime, segundo a DDM, ocorreu no feriado do dia 2 de novembro, às 23h.





Segundo informações preliminares, a vítima voltava para casa e quando passou por uma viela existente no local, foi abordada por um homem que a puxou para atrás de um bambuzal. De acordo com as informações, ele deu vários golpes com uma pedra na cabeça da vítima, arrancou suas vestes e consumou o estupro.





O autor, de acordo com a vítima, é um homem de pele preta, olhos escuros, aparenta ter 35 anos de idade, trajava calça de moletom preta, blusa de moletom cinza e calçava chinelos.





O retrato falado foi elaborado pelo setor de arte forense, da Unidade de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo - DEMACRO, com base nas descrições repassadas pela vítima.