Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Osasco e encanta moradores; veja fotos e vídeo

A frota teve cinco veículos iluminados, sendo que um deles de decoração natalina, com a presença do Papai Noel.



Neste ano, a caravana passa por mais de 60 cidades, em sete estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



Segundo a Coca-Cola, o trajeto inteiro é conduzido por uma dupla feminina, para reafirmar a presença e o protagonismo das mulheres na empresa. Na boleia dos caminhões Actros, da Mercedes-Benz, elas levam a magia do Natal aos quatro cantos do país.



Veja abaixo o vídeo ao vivo feito pelo prefeito de Osasco Rogério Lins:



A Caravana de Natal da Coca-Cola passou pela cidade de Osasco na noite desta segunda-feira (21). Ela saiu às 20h da Avenida dos Autonomistas, do estacionamento do Carrefour, e percorreu as seguintes vias: Av. Domingos Odália Filho, Av. Fuad Auada, Av. Ônix e Av. Mutinga, até a altura do 4375.