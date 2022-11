Motoristas relatam falta de combustível em postos de Cotia

Problema ocorre devido aos bloqueios nas estradas

Posto de combustível no km 39





Desde o resultado do segundo turno presidencial no último domingo (31), alguns caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam rodovias em todos o país, protestando contra a vitória de Lula (PT). Parte dos manifestantes pede, até mesmo, intervenção militar para manter Jair Bolsonaro (PL) na cadeira do Palácio do Planalto.





No entanto, devido aos bloqueios em diversas estradas, a situação dos revendedores de combustíveis está se agravando e já afeta diversos setores da cadeia, desde a fabricação até a venda final para o consumidor.





Alguns postos em Cotia já começam a refletir o problema. Segundo motoristas que fizeram contato com a reportagem, os dois postos Shell do Jardim Sabiá não tinha combustível nesta terça-feira (1º). No posto Shell do Fernando Nobre o combustível também havia acabado hoje.





Ainda segundo os relatos, também não havia combustível no posto Shell - Auto Posto Arco Verde, localizado na Av Antônio Mathias de Camargo, próximo ao Jardim Araruama.





Por volta das 17h30, a reportagem esteve em um posto de combustível na altura do km 39 da rodovia Raposo Tavares, e não havia mais gasolina, apenas diesel. Frentistas estavam orientando os veículos que encostavam no local. As luzes do posto de combustível estavam apagadas.