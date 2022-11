Barueri: PM usa bombas de gás e jatos d'água para desbloquear Castello Branco

Grupo bloqueava rodovia na manhã desta quarta-feira (2).





A tropa de choque da PM (Polícia Militar) de São Paulo usou bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e jatos de d'água para dispersar um grupo de manifestantes que bloqueava a rodovia Castello Branco na altura do quilômetro 26, próximo à cidade de Barueri. As informações são do UOL.

A operação começou no final da manhã de hoje nos dois sentidos da via, com um batalhão de policiais fazendo um cordão de bloqueio e o uso de caminhões que faziam o lançamento de água nos manifestantes.

Balanço da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo (SSP) informa que, na segunda-feira (31), 13 pontos foram liberados, ontem (01) foram 64 e, até às 6 h de hoje, 147 vias foram desobstruídas. Também foram aplicadas 183 multas aos condutores que desrespeitaram a determinação de liberação das vias