Maior roda-gigante da América Latina ganha data de abertura em São Paulo

Veja também os valores dos ingressos e como vai funcionar o passeio

Foto: Roda Rico / Divulgação





plataforma Sympla. A maior roda-gigante da América Latina está prestes a ser inaugurada em São Paulo. Localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, a atração turística abre ao público geral no dia 9 de dezembro e já tem ingressos à venda, variando entre 25 e 79 reais, na





Com 91 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, a roda-gigante será gerida pela empresa Interparques. O passeio completo em uma das 42 cabines, com capacidade para 8 pessoas, terá a duração de 25 a 30 minutos.





VALOR DOS INGRESSOS





Os ingressos custam a partir de R$ 50, com opção de meia-entrada a R$ 25, nos dias úteis. Nos fins de semana e feriados, a inteira parte de R$ 69 (até as 13h) e R$ 79 (a partir das 14h). Além do ingresso tradicional, também são comercializadas opções para cabine privativa, que comportam até oito pessoas, por valores de R$ 299 a R$ 350 (com bebidas), nos dias úteis, e R$ 350 a R$ 399, nos fins de semana e feriados. A venda inicial inclui entradas até 31 de janeiro.





COMO VAI FUNCIONAR





A roda-gigante funcionará de terça a domingo, das 9h às 19h. A estrutura está montada nas imediações da Marginal do Pinheiros, com 91 metros de altura e 42 cabines, com ar condicionado, internet wi-fi, interfone e visão panorâmica da cidade. Testes foram feitos nos últimos dias. A montagem foi iniciada em meados de abril deste ano.





O passeio completo em uma das 42 cabines, com capacidade para 8 pessoas, terá a duração de 25 a 30 minutos. Os visitantes podem optar por diferentes opções de entrada: individuais (inteira, meia-entrada social ou coletivas, para quem quiser reservar uma cabine inteira.





A atração ainda conta com praça de alimentação, com bebidas, pipoca e sorvete, e espaços instagramáveis. O lugar também é pet friendly para animais domésticos de pequeno e médio porte.





À noite, a roda-gigante terá uma iluminação cênica, que poderá mudar de acordo com datas e eventos especiais. Ela está em uma área de 4,5 mil metros quadrados, junto à Praça de Eventos do parque, que é estadual.