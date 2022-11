‘Arena do Hexa’, em Itapevi, reúne 4 mil pessoas em estreia do Brasil na Copa do Mundo

Todas as partidas da Copa estão sendo transmitidas ao vivo em um mega telão de 50 metros quadrados

A seleção brasileira de futebol estreou, nesta quinta-feira (24), na Copa do Mundo da Fifa 2022, com uma apresentação segura e derrotou a Sérvia por 2 a 0 no estádio Lusail, no Catar, com dois gols do atacante Richarlison.





Cerca de 4 mil pessoas assistiram a partida na Arena do Hexa, no Parque da Cidade, na Vila Nova Itapevi.





O próximo confronto do Brasil será, na segunda-feira (28), contra a Suíça, às 13h. O jogo também poderá ser acompanhado na Arena do Hexa e a expectativa é de reunir um público ainda maior.





Todas as partidas da Copa estão sendo transmitidas ao vivo em um mega telão de 50 metros quadrados.





A partida contra a Sérvia contou com a animação dos shows da dupla sertaneja Breno e Bred, antes da partida, e do grupo Senhores do Samba, após a partida. A iniciativa tem o apoio de patrocinadores e do Governo do Estado de São Paulo.





Todas as atrações oferecidas na Arena são gratuitas: brinquedos infláveis (chute a gol, tobogã, cama elástica, piscina de bolinhas, escalada inflável, tombo legal), maquiagem criativa da Copa do Mundo, rapel, parede de escalada, slackline, skate street e área de cobrança de pênalti – com grama sintética, imitando a área de um campo de futebol, para cobranças de pênalti em goleiro.





O local conta também com Praça de Alimentação, pago à parte, segurança e banheiros químicos. De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), a partida entre Brasil e Sérvia em Itapevi não teve registro de ocorrências policiais.