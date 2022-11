Copa do Mundo: Jogador formado em Cotia pelo SPFC deve entrar em campo contra a Suíça

Jogo pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira, às 13h





Sem Neymar e Danilo, que se lesionaram contra a Sérvia, o técnico Tite indicou a escalação do Brasil que deve enfrentar a Suíça, às 13h desta segunda-feira (28/11) - horário de Brasília-, em jogo pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Eder Militão, que veio da base do SPFC, em Cotia, e Fred devem entrar na equipe.

Tite também observou outras possibilidades, como a entrada de Rodrygo, um substituto com características mais similares às de Neymar. Outro experimentado foi Everton Ribeiro.

Embora atue como zagueiro no Real Madrid, Éder Militão tem experiência na lateral direita desde que foi revelado pelo São Paulo. Em amistoso contra Gana, em setembro, ele atuou nessa posição. A outra alternativa para o setor era o veterano Daniel Alves, que não atua há dois meses.

Brasil e Suíça jogam nesta segunda-feira. Os brasileiros estrearam com vitória sobre a Sérvia por 2 x 0 e os suíços bateram Camarões por 1 x 0. As duas seleções dividem a liderança do Grupo G.