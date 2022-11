Em vídeo, Bolsonaro pede fim do bloqueio das rodovias; veja

Presidente diz que direito de ir e vir deve ser respeitado e que manifestações devem ser em praças e outros lugares





O presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo, divulgado nesta quarta-feira (2), em que pede aos manifestantes a desobstrução das rodovias bloqueadas no Brasil. Os atos são registrados em ao menos 17 estados do país e se dão como protesto ao resultado das urnas, que deram vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu quero fazer apelo: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder, nós aqui, essa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, fazem parte do jogo democrático, fiquem à vontade. E eu deixo claro: estão se manifestando espontaneamente", afirmou Bolsonaro.

"Desobstruam as rodovias, protestem de outra forma e em outros locais, que isso é muito bem-vindo e faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês", continuou.

O presidente afirmou ainda reconhecer o sentimento de tristeza sentido por apoiadores após o resultado das urnas. "Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil: sei que estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa, eu também, estou tão chateado e triste quanto você, mas precisa ter a cabeça no lugar", disse Bolsonaro.

"Tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na Constituição, e nós sempre tivemos dentro das quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo à nossa economia", completou.