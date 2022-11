Homem que matou esposa, se entregou e foi solto pela lei eleitoral é preso em Cotia

Ele matou a mulher a facadas

Foto ilustrativa

Um homem, de 25 anos, que havia se entregado à polícia na quinta-feira (27) por matar a esposa a facadas e liberado devido à lei eleitoral foi preso nesta terça-feira (1º) em Cotia.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele foi detido no cumprimento de mandado de prisão temporária. A prisão foi feita por policiais do 2° DP de Taboão da Serra, cidade em que ocorreu o crime. As informações são do G1.





Segundo a reportagem, ele estava foragido desde o dia 22, quando o crime foi registrado. A mulher foi morta a facadas dentro de casa.





Ela chegou a ser levada ao Hospital Geral de Pirajussara, mas não resistiu. A vítima tinha duas filhas, uma de 8 anos e outra de 8 meses.