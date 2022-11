Atacadista de Cotia pode ficar sem mercadorias devido aos bloqueios golpistas

Comunicado "urgente" foi publicado nas redes sociais





Foto: Agência Brasil

As manifestações de cunho golpista contra o resultado da eleição presidencial, organizadas por bolsonaristas, podem afetar a chegada de mercadorias no Mercadão Atacadista, em Cotia.





No comunicado, publicado nesta quarta-feira (2) nas redes sociais, a empresa diz que trabalha para que o impacto seja o mínimo.





"Devido às manifestações espalhadas pelas rodovia em todo país, informamos aos nossos clientes que pode haver falta de produtos em todos os setores de nossa loja."





16 ESTADOS COM RODOVIAS INTERDITADAS

O mais recente balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) revela que o Brasil segue com 16 estados com rodovias interditadas nesta quarta-feira (2). No levantamento do fim da manhã, eram 15 e, em seguida, o total subiu para 17, segundo a Agência Brasil.

Na comparação com o período da manhã, houve piora em Goiás, que passou de duas para três interdições; Amazonas e Espírito Santo, que tinham três pontos, agora têm quatro; Maranhão, que apresentava um ponto com fluxo parcialmente impedido, agora tem bloqueio total da via; Mato Grosso (31 pontos de interdição. Antes, eram 30); Rondônia (tinha 11 interdições e agora tem 12); e Rio Grande do Sul, que registra três pontos com bloqueio total da pista, além de uma interdição.





A PRF informou, também, que os bloqueios são interrupções totais das vias, enquanto as interdições mantêm o fluxo parcialmente impedido. A situação permaneceu igual no Acre (duas interdições) e Rondônia (12 interdições).





Ainda de acordo com a Agência Brasil, houve liberação de vias nos seguintes estados, também na comparação com o período da manhã: Bahia (sem interdições), Mato Grosso do Sul (duas interdições. Antes, eram quatro); Pará (as vias interditadas passaram de 17 para 13); Pernambuco (uma interdição no momento); Santa Catarina (de 36 bloqueios, o cenário mudou para 14 interdições e 20 bloqueios); e São Paulo (recuo de três para duas interdições).





A Polícia Rodoviária Federal anunciou, também, que, em todo o país, 688 rodovias federais já foram liberadas. No balanço anterior, divulgado no início da tarde de hoje, eram 667. E, no fim da manhã, eram 631.





Impacto em São Paulo





Por volta das 14h de hoje, balanço da Polícia Militar de São Paulo indicava a interdição de 18 rodovias no estado. A pesquisa mostrou, também, que 121 rodovias estaduais foram liberadas e 137 tinham sido parcialmente desimpedidas. No final da manhã, a Tropa de Choque da Polícia Militar foi acionada para liberar as faixas da Rodovia Castello Branco, na região de Barueri.





No município paulista de Mirassol, no início da tarde desta quarta-feira, um homem acelerou o carro que dirigia sobre os manifestantes que bloqueavam a rodovia, atropelando várias pessoas e chegando a passar sobre uma delas. O carro atingiu também dois policiais militares que estavam no local. Além do motorista, viajava no veículo sua mãe. O condutor foi agredido pelos manifestantes e teve o carro depredado. Em seguida, foi levado para a delegacia de polícia e indiciado por tentativa de homicídio. Foi feito teste de bafômetro, que deu negativo. O motorista alegou na delegacia que ele só acelerou o veículo após ser agredido por alguns manifestantes.

A venda de passagens nos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda foi parcialmente retomada nesta quarta-feira, informou a concessionária Socicam. Desde o dia 31, quando começaram os bloqueios nas estradas e até a madrugada de hoje, cerca de 1,4 mil viagens, que partiriam desses terminais, foram canceladas. Foram retomadas as partidas para o Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e outras cidades menores.

A concessionária informou, ainda, que a movimentação nos terminais rodoviários segue tranquila e que há baixa demanda por se tratar de um feriado nacional no meio da semana. Para os passageiros que tiveram viagens canceladas, a orientação é que procurem as empresas para remarcar os bilhetes.

A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que, nesta quarta-feira, as vias de acesso aos terminais estão livres, mas nove voos foram cancelados, ainda como reflexo das manifestações na Rodovia Hélio Smidt. A administração do terminal orienta que os passageiros verifiquem a situação dos voos com as companhias aéreas.

Com informações da Agência Brasil