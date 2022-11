Convocação assembleia geral extraordinária Paysage Serein

Vargem Grande Paulista, 11 de novembro de 2022.





Prezado Proprietário





CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Dia 22 de Novembro de 2022 – Terça-Feira – 19:30 Horas







A pauta única da assembleia será a seguinte. 1. Deliberação sobre a concordância dos proprietários para a Sabesp assumir a rede interna de abastecimento de água da associação, com a substituição dos hidrômetros existentes por outros com padrão da Sabesp, leitura e cobrança individualizada de cada residência pela própria concessionária, e doação da rede interna para a Sabesp que futuramente fará a substituição dos dutos.

Os proprietários que não puderem comparecer poderão fazer-se representar por procuração, contendo a qualificação do procurador e a cláusula de poder concedida, com firma reconhecida, sendo que cada procurador somente poderá representar no máximo 03 (três) mandantes.

Os proprietários que não estiverem em dia com suas obrigações junto à Associação não poderão participar da assembléia e dos assuntos tratados, nos termos do art. 47 do Estatuto Social. Será obrigatório a apresentação de documento oficial com foto para identificação dos Associados e de seus representantes legais.

Atenciosamente Wagner Geovanne Carlos Faria Presidente da Associação







Na condição de Diretor Presidente da Associação dos Proprietários em Paysage Serein, no uso de minhas atribuições legais, atendendo ao Artigo 39 do Estatuto Social da Associação, convoco a todos os proprietários e/ou titulares de direitos à aquisição de unidades na Associação a participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada nas dependências do salão de festas do Residencial, no diaem primeira chamada, com a presença mínima de 50% dos proprietários, oem segunda chamada, com qualquer quantidade de proprietários presentes, no mesmo local e data.