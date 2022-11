Adolescentes e uma criança de 10 anos agridem funcionários após furtar chocolates em Cotia

“Eles cortaram meu braço com uma caneta, chutaram minha cabeça, jogaram um carrinho em mim e me deram diversos socos”; confira a reportagem

Porta de entrada da loja do Atacadão Cotia. Foto: Google imagens





Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos no final da tarde desta quinta-feira (10) após furtar dezenas de chocolates no Atacadão de Cotia. Junto com eles, estavam um jovem, de 21 anos, que foi preso em flagrante, e uma criança, de 10 anos, que foi liberada e entregue para a avó.





Em seu depoimento, o gerente administrativo do Atacadão informou que os quatro entraram no mercado e se dividiram entre os setores onde têm chocolates. Segundo ele, o grupo já era conhecido por furtar produtos do estabelecimento. Pelo sistema de monitoramento, foi possível flagrá-los colocando as caixas de chocolate dentro da roupa e em algumas mochilas.





De acordo com o gerente, um funcionário foi até o grupo e pediu para eles devolverem os produtos, mas foi ignorado. O gerente então os esperou na porta de saída do mercado e abordou um dos adolescentes, que tentou fugir, mas foi contido.





Ainda no depoimento, o gerente disse que entrou em luta corporal com o adolescente de 16 anos e ambos caíram no chão. Neste momento, os outros três começaram a agredi-lo. “Eles cortaram meu braço com uma caneta, chutaram minha cabeça, jogaram um carrinho em mim e me deram diversos socos”, disse, acrescentando que o outro funcionário foi tentar ajudá-lo e acabou sendo agredido da mesma forma.





A Polícia Militar foi acionada, ajudou a contê-los e todos foram para a delegacia, onde foi decretada a prisão em flagrante do jovem de 21 anos pelos crimes de roubo - já que houve o emprego de violência contra os funcionários - e corrupção de menores.





Os adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos. A criança de 10 anos foi liberada e entregue para a avó. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.