Após viralizar, ‘Luva de Lixeiro’ fala sobre as consequências na empresa que trabalha em Cotia

Alexsandro Thierry, funcionário da empresa que faz a coleta de lixo na cidade, foi o convidado do podcast Bom Papo e Cia da última sexta-feira (11); confira

Bom Papo e Cia foi ao ar na sexta-feira (11). Foto: Márcio Silveira / Estúdio MAN





O sucesso foi inevitável. Os vídeos com milhões de visualizações nas redes sociais fizeram de Alexsandro Thierry, 23, o ‘Luva de Lixeiro’, a sensação do momento. Morador de Embu das Artes, Luva trabalha na empresa que faz a coleta de lixo em Cotia.





Ao podcast ‘Bom Papo e Cia’, Luva de Lixeiro contou tudo sobre sua profissão, de como é o dia a dia no trabalho e as consequências que teve dentro da empresa após a fama conquistada com os vídeos.





O programa, que foi ao ar na última sexta-feira (11), pode ser assistido na íntegra no vídeo abaixo: