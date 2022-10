Vídeo mostra ladrões sendo espancados por moradores na divisa de Cotia com Embu

Dupla tinha acabado de assaltar dois comércios da região; veja as imagens

Caso ocorreu no Capuava. Imagem printada do vídeo enviado ao Cotia e Cia





Imagens que circulam nas redes sociais [VEJA ABAIXO] mostram populares linchando dois ladrões que tinham acabado de assaltar dois comércios na região do Capuava, divisa de Cotia com Embu das Artes. O caso ocorreu no sábado (22). Com eles foram apreendidos R$814.





Agentes da GCM que atenderam a ocorrência disseram na delegacia que a dupla simulou estar armada para assaltar os comércios. A primeira vítima relatou que eles estacionaram uma motocicleta na frente de seu mercadinho e adentraram o estabelecimento, anunciando assalto e exigindo dinheiro do caixa.





A vítima contou ainda que foi ameaçada de morte pelos bandidos caso não os obedecessem. O proprietário do comércio cedeu e entregou aos criminosos uma quantia de R$349 em notas miúdas.





Após o primeiro assalto, a dupla saiu de moto e, cerca de 100 metros dali, parou em frente a outro estabelecimento. Segundo a polícia, eles agiram da mesma forma e roubaram R$465 do comércio.





Mas, ao subirem na motocicleta para empenhar fuga, os bandidos foram pegos de surpresa por um veículo que colidiu com a moto e os derrubou no chão. Aos gritos de “é ladrão, é ladrão”, diversas pessoas se aproximaram e começaram a linchar os dois caídos no chão. A multidão foi dispersada com a chegada da GCM, que prendeu a dupla em flagrante. O dinheiro foi devolvido às vítimas.





O caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes como roubo a estabelecimento comercial





Veja as imagens abaixo: