Restaurante reabre com culinária Tex-Mex em Cotia

Restaurante especializado em proteína defumada fica na estrada de Caucaia do Alto.





Depois de uma reforma que durou cerca de 6 meses o restaurante Pig Ribs BBQ reabriu suas portas com a promessa de um conceito totalmente novo.



Localizado na estrada de Caucaia do Alto, é o único restaurante especializado em proteína defumada da região foi ampliado para receber os clientes em um salão com decoração inspirada no estado americano do Texas.

À frente do empreendimento está o empresário Jarlon Nogueira. segundo ele o restaurante “tem como objetivo elevar o nível da gastronomia da região, que é pouco explorada”, explica.



No comando das panelas está Thiago Murça, chef especializado em proteína defumada que trouxe os segredos do melhor preparo: um tambor Pit Brisket com a chama alimentada por uma mistura composta por madeiras frutadas ou de lichia, que transformam o sabor.





São mais de 50 pratos clássicos ou inspirados na culinária Tex-Mex. O prato principal é a Pork Ribs, costelinhas de porco defumadas com molho barbecue seguido por hambúrgueres e o Rolled Pork Belly (torresmo de rolo feito com barriga de porco defumada).

Restaurante Pig Ribs BBQEndereço: Avenida Ivo Mário Isaac Pires 536 (antiga Estrada de Caucaia do Alto), Jardim Santa Paula - CotiaFuncionamento: Seg e Ter 12h-15hQua a Sex 12h-15h e 18h-22hSábado 9h-15h e 18h-22hDomingo 9h-17h