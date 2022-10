Homem mata a sogra, golpeia esposa com machado e tenta tirar a própria vida em Ibiúna

Crime bárbaro aconteceu no sábado (8) no bairro dos Rodrigues, próximo ao Refúgio das Araucárias; veja a reportagem

Delegacia de Ibiúna. Foto: Google imagens





Igor Henrique da Silva, de 29 anos, matou a sogra, Edna Lima Souza, de 63, em Ibiúna no final da tarde de sábado (8). Assim que sua esposa, Bianca Lopes de Souza, chegou em casa, ele a puxou para dentro e lhe deu um golpe com um machado na cabeça. Depois disso, Igor ainda tentou tirar a própria vida com uma faca.





Segundo a Polícia Civil, Igor permanece internado sob escola policial no Hospital Regional de Cotia. O crime aconteceu no bairro dos Rodrigues, na Estrada do Olinto, próximo ao Refúgio das Araucárias.





BIANCA ENCONTRA A MÃE MORTA DENTRO DE CASA





Ao retornar do trabalho para casa, já no final da tarde, Bianca abriu a porta e foi surpreendida pelo companheiro que lhe deu uma machadada na cabeça, provocando algumas lesões. Ferida, ela disse que foi puxada por ele.





Neste momento, segundo Bianca, Igor começou a pedir desculpas pelo que ele era. Sem entender o que estava acontecendo, em certo momento, Bianca olhou para o chão e viu um cobertor que pertence a sua mãe. Igor e a sogra não se falavam.





Ao andar pela casa, encontrou sua mãe toda ensanguentada caída por cima de um colchão. Edna já estava sem vida. Bianca, então, entrou em desespero e começou a indagar o motivo que levou Igor a fazer essa monstruosidade. Ele apenas pedia perdão.





TENTATIVA DE SUICÍDIO





Logo em seguida, Bianca contou que Igor pegou uma faca e começou a cortar a própria garganta. Ela saiu para pedir ajuda. Ainda em seu depoimento, ela detalha que seu companheiro também saiu de casa neste momento e enfiou a faca na própria barriga. A Polícia Militar e o resgate foram acionados por um vizinho.





IGOR SEGUE INTERNADO





Igor não foi interrogado por ter sido internado no Hospital de Cotia. Ele está sob escolta policial. A reportagem pediu atualização sobre seu estado de saúde para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que responde em casos como esse, mas ainda não teve retorno.





Segundo Bianca, Igor fazia uso de drogas.





O crime foi registrado como feminicídio, tentativa de feminicídio e violência doméstica na Delegacia de Ibiúna.