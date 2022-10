Obra inacabada da prefeitura traz transtornos para moradores do Jd. Araruama; VÍDEO

Recapeamento iniciou no final de agosto, mas foi paralisado; vídeo mostra buracos na frente da casa de moradora do bairro; veja

Foto tirada por uma moradora e encaminhada ao Cotia e Cia





A Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia começou, no final de agosto, uma obra de recapeamento e construção de guias e sarjetas na rua Santa Genoveva, no Jardim Araruama. Acontece que a obra parou, deixando problemas para os moradores.





“Mandaram a máquina passar, dizendo que iam asfaltar a rua, mas a rua já estava arrumada. Abriram um buraco na frente do meu portão, assim como na casa de outros moradores. O muro da minha casa ficou rachado. Tivemos que jogar terra em cima. Eles colocaram a guia, ficaram de vir asfaltar a rua e quebraram toda a calçada. O asfalto está todo destruído”, relata a moradora Jaqueline Pereira Martins.





Jaqueline disse que teve que cobrir o buraco em frente a sua casa deixado pela obra inacabada









Segundo a Prefeitura, no Jardim Araruama, o programa passaria por mais de 4,7 mil metros de vias “levando mais conforto e segurança para motoristas e pedestres”. A rua Santa Genoveva está incluída no pacote.





Em vídeo publicado nas redes sociais, no final de agosto, o vereador Marcinho Prates (Solidariedade) aparece ao lado de um morador do Araruama e anuncia o início das obras. “Toda essa rua será recapeada com guia e sarjeta e nos próximos dias estaremos finalizando essa obra” [VEJA O VÍDEO ABAIXO].













Cotia e Cia questionou a Secretaria de Obras para saber o motivo de a obra ter sido paralisada e qual o prazo para concluí-la. Mas não tivemos resposta. A reportagem também fez contato com o vereador Marcinho, por meio de sua assessoria, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.





O espaço continua aberto caso haja manifestações.