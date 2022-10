Cotia recebe Oktoberfest e Festival do Torresmo

Com entrada gratuita para o público, o Festival do Torresmo Autêntico - o mais alegre do Brasil – volta ao Poupa Shopping, na cidade de Cotia, com muita comida boa e inúmeras atrações para o público que comparecer ao evento entre os dias 7 e 9 de outubro. E edição terá dezenas de estilo de chopp artesanal com a temática especial da Oktoberfest. A realização da festa é da Comedoria na Praça, com apoio do Poupa Shopping.





O Festival do Torresmo Autêntico é uma feira gastronômica itinerante. O cardápio conta com vários tipos de torresmo, joelho de porco, costelinha suína, pernil e outros derivados da carne suína. Também apresenta gastronomia diversificada, como, por exemplo, costela fogo de chão, hambúrguer artesanal, crepe, churros, milk shake e cerveja artesanal.





A edição que marca o mês de Outubro, inspirada na famosa festa alemã, oferecerá ao público diversidade de aromas, texturas e sabores de chopp, com estilos variados: pilsen, Ipa, black, ice, weiss, entre outros.





Artistas de diversos gêneros musicais irão se apresentar durante os três dias de evento. Na sexta-feira, a partir das 20h, a banda Coach sobe ao palco com muito rock clássico. No sábado, às 14h, o DJ Joker anima o evento, incluindo músicas típicas. No mesmo dia, às 17h, a apresentação fica por conta da banda Quebra Mr 011, com cover Charlie Brown Jr. Para fechar a noite, a banda Vim de Marte faz seu Tributo a Barão Vermelho às 20h. Domingo, às 14h, o som fica por conta do cantor de MPB Pedro Poema. Calango Brabo apresenta rock do sertão às 16h e o cover Rappa do Instituto Coletivo fecha o evento, às 19h.





Haverá ainda performances circenses e também estará à disposição das crianças uma área kids. O espaço é pet friendly. Para mais informações, acompanhe nas redes sociais: @festivaldotorresmoautentico





Evento: Oktoberfest e Festival do Torresmo AutênticoData: 7 a 9 de outubroHorário: A partir das 12hLocal: Poupa Shopping - Av. N. Sra. de Fátima, 833 - Vila Monte Serrat, Cotia - SPValores: Entrada gratuitaInformações: (11) 91087-0780