O resultado da fiscalização surpresa do TCE-SP em 3 unidades de saúde de Cotia

Cotia e Cia obteve, junto ao Tribunal de Contas, os relatórios individuais da fiscalização; confira

UPA do Atalaia foi uma das unidades fiscalizadas. Foto: Google imagens









Ao todo, foram 273 hospitais e unidades gerenciados por Organizações Sociais de Saúde (OSS) fiscalizados no estado. Desse total, segundo o tribunal, 232 locais são de responsabilidade dos municípios e 41 pertencem à rede estadual.





Cotia e Cia obteve, junto ao tribunal, o resultado das fiscalizações nas três unidades da cidade. Na UPA do Atalaia, a fiscalização encontrou apenas uma irregularidade. Segundo o TCE, alguns insumos e medicamentos estavam próximos da data de vencimento, porém, já haviam sido separados para receber baixa e serem descartados.









No PA de Caucaia, nenhuma irregularidade foi constatada pela fiscalização. Em suma, o atendimento estava organizado, com todas as pessoas sentadas aguardando com senha. A unidade, segundo a fiscalização, estava em boas condições com cadeiras, ar-condicionado, ventilador, iluminação, facilidade de circulação, sinalização e limpeza.













A fiscalização ainda encontrou na unidade resíduos infectantes (perfurantes) juntos com o restante dos resíduos de serviços de saúde, e o lixo hospitalar em um único depósito.









SOBRE A FISCALIZAÇÃO

Já no PA do Parque São George, a vistoria apontou que tinham poucas cadeiras, pouca ventilação e cadeirantes em área de circulação. Além disso, o TCE disse que a água de lavagem de vidro estava empossada. Também não havia certificado de desinsetização na unidade.A ação, que ocorreu das 8h às 17h, envolveu 336 servidores do TCESP em 120 cidades diferentes, e teve como objetivos avaliar a qualidade do atendimento aos usuários e as condições físicas das unidades e dos equipamentos médicos.A fiscalização foi realizada de forma concomitante e presencial pelos Agentes de Fiscalização do Tribunal, que avaliam quesitos que constam de um formulário técnico respondido via tablet. Os trabalhos foram transmitidos em tempo real por meio de uma central de monitoramento.