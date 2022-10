‘O Olho do Furacão’: Escritor cotiano estreia nova coluna no Cotia e Cia

Wil Delarte abordará temas importantes da sociedade, com um olhar atento ao funcionamento da democracia, pensando, claro, na nossa região, assim como no Brasil e no mundo; confira

Escritor Wil Delarte. Foto: Sônia Bischain





Escritor, poeta e morador de Cotia, Wil Delarte vai estrear sua nova coluna ‘O Olho do Furacão’ no Cotia e Cia, em novembro. A coluna trará artigos de opinião sobre temas importantes da sociedade, com um olhar atento ao funcionamento da democracia, pensando, claro, na nossa região, assim como no Brasil e no mundo.





“O ‘olho do furacão’ é um fenômeno dos mais interessantes que a natureza nos proporciona. Se repararmos bem, é o ponto central do furacão e ao mesmo tempo o mais ‘tranquilo’. Já reparou? Ali nada acontece, tem um vácuo, e desse ponto observamos todo o furacão à volta... Estar nesse ponto, no meio do caos, mas com certo distanciamento e serenidade para observá-lo, foi o que me motivou a utilizar o termo para título da coluna”, disse.





Wil, por um ano, escreveu a coluna 'Crônica Envenenada' no portal, trazendo textos reflexivos com uma linguagem mais poética. Agora, o escritor decidiu mudar a abordagem.



O momento exige e me pede uma outra abordagem de linguagem, mais direta, sabe? Mais didática e/ou jornalística... É o que me impulsiona nesse momento a tocar nas teclas do computador, seguir em frente de algum jeito e entregar algo mais ‘papo reto’ às pessoas, entende? Quem sabe, mais esclarecimentos a questões tão deturpadas pelo jogo político, pelo jogo de interesses, guerras de narrativas, e afins





Além do espaço no site, Wil também participará, toda última sexta do mês, no Podcast Bom Papo e Cia, apresentado pelo Cotia e Cia. Sua estreia foi nessa última sexta. O vídeo pode ser conferido abaixo: