Bolsonaristas prometem interditar a Raposo Tavares nesta segunda-feira (31)

Grupo não aceitou a derrota de Bolsonaro para Lula neste domingo (30); veja

Foto: Arquivo / Cotia e Cia

Um grupo de bolsonaristas promete interditar dois pontos da rodovia Raposo Tavares nesta segunda-feira (31).





O protesto, marcado para ocorrer às 17h em frente ao Shopping Granja Viana, no km 23,5, e às 19h no km 39, é pelo fato de o grupo não aceitar a derrota do presidente Jair Bolsonaro neste domingo (30). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente com 50,90% dos votos válidos.





A articulação dos atos está sendo feita em grupos no WhatsApp e no Telegram.





Os atos programados na Raposo, segundo os grupos, são em apoio aos caminhoneiros que interditam, desde ontem à noite, estradas de pelo menos 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. A maioria dos pontos de protesto está em estados em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve mais votos.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há atos em estradas federais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Pará. Dos estados, apenas MG e PA tiveram derrota de Bolsonaro nas urnas.”, afirma em nota a corporação.Segundo levantamento divulgado pela Abrava, associação dos caminhoneiros, são 63 pontos com protestos e bloqueios parciais ou totais de rodovias.Os protestos começaram na noite de domingo, 30, pouco após Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ser declarado presidente eleito do Brasil.Os caminhoneiros, em sua maioria apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, foram para as rodovias, dizendo que só desocupariam as vias mediante a intervenção militar.O primeiro ato foi registrado em Santa Catarina, mas se espalharam pelo país. No estado, são dezenove pontos de paralisação no momento. Na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há pontos de bloqueio nos dois sentidos, na altura de Barra Mansa (RJ).