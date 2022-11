Grupo pró-Bolsonaro realiza protesto na Raposo Tavares, em Cotia

Duas faixas da rodovia foram interditadas; confira

Imagem encaminhada ao Cotia e Cia





Um grupo de manifestantes interdita, às 20h desta segunda-feira (31), duas faixas da rodovia Raposo Tavares, na altura do km 21, em Cotia, no sentido São Paulo. Há também interdição de uma faixa sentido Cotia.





As imagens foram enviadas ao Cotia e Cia e a informação confirmada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagens).





Segundo o departamento, o tráfego está liberado para veículos de passeio e motocicletas [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM]





A manifestação é realizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em grupos de redes sociais, eles dizem que não aceitam a derrota do ex-capitão para o presidente Lula (PT), eleito democraticamente neste domingo (30) com 50,90% dos votos válidos.









Segundo os manifestantes, a mobilização na Raposo é em apoio aos caminhoneiros que bloqueiam, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 236 pontos nas rodovias de 20 estados e do Distrito Federal nesta segunda-feira.