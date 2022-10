Itapevi abre inscrições para contratação de estagiários em diferentes áreas profissionais

O processo seletivo será todo online e as inscrições serão aceitas até as 12h do dia 1º de novembro; veja como se inscrever

Foto: Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi está com as inscrições abertas para a contratação de novos estagiários que estejam cursando o ensino superior. A iniciativa acontece em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).





Ao todo, são 33 vagas para início imediato e as demais para o cadastro reserva. O processo seletivo será todo online e as inscrições serão aceitas até as 12h do dia 1º de novembro. O período de contrato pode chegar até dois anos.





INÍCIO IMEDIATO





As vagas para início imediato são para 20 diferentes carreiras profissionais: Administração de Empresas (10 vagas), Direito (10 vagas), Educação Física Bacharel (5 vagas), Rede de Computadores (2 vagas), Arquitetura e Urbanismo (1 vaga), Ciência da Computação (1 vaga), Ciências Contábeis (1), Publicidade e Propaganda (1 vaga), Educação Artística – Artes Cênicas – Teatro e Dança (1 vaga), Gestão de Recursos Humanos (1 vaga).





Para todas estas chances, é necessário estar cursando o 3º semestre do curso. Para os alunos de Direito, o candidato deve cursar entre o 4 e 8º semestre. Já nos cursos de Gestão de Recursos Humanos e Redes de Computadores, os estudantes podem estar cursando o 1º semestre.





CADASTROS RESERVAS





As áreas dos processos seletivos para cadastros reservas são: Artes Visuais, Jornalismo, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Música (Licenciatura), Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia em Eventos e Tecnologia em Gestão Ambiental. Para todos os cursos é necessário estar cursando o 3º semestre, exceto Tecnologia em Eventos e Gestão Ambiental, em que o requisito é o 1º semestre.





A carga horária do estágio é de seis (6) horas diárias, sendo 30 por semana. Os salários variam de acordo com o período e tempo de estudo: do 1º ao 4º semestre: R$800; do 5º ao 6º semestre: R$1.000; a partir do 7º semestre: R$1.300. O valor do auxílio transporte é de R$100 por mês.





Como se inscrever?





ESTE LINK. No ato da inscrição, deverá informar dados pessoais e escolares válidos. As inscrições e provas online serão recebidas somente pelo site www.ciee.org.br. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessarNo ato da inscrição, deverá informar dados pessoais e escolares válidos.





Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online. Poderá acessar a prova com o login e senha cadastrado durante a inscrição. Ao logar no sistema de acesso a prova, receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova.





As provas online serão realizadas gratuitamente de 17 de outubro até as 12h do dia 1º de novembro.





A prova será composta de 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, baseadas nos seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa (5 questões), matemática (2 questões) e conhecimentos gerais (3 questões).





O gabarito da prova será divulgado no dia 22 de novembro. A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 29 de novembro.





A convocação do candidato aprovado será realizada por edital divulgado no Diário Oficial no site www.itapevi.sp.gov.br. Os classificados serão chamados pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura para entrega de documentos e assinatura após este período para início dos trabalhos.