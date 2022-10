É FAKE mensagem no WhatsApp que promete R$ 1.200 do Auxílio Brasil

Evite cair no golpe

Foto: Agência Brasil





Se você receber a seguinte mensagem no WhatsApp: “Consulte se você tem direito ao Auxílio Brasil no valor de R$1.200 faça o saque via Pix imediatamenter!” Isso, inclusive com esse erro de português, trata-se de uma mensagem falsa!





Não clique no link que aparece logo abaixo, pois corre-se diversos riscos, como de ter seus dados roubados que eventualmente serão usados em crimes virtuais.





O cadastro e recebimento do Auxílio Brasil não é feito por meio de links compartilhados em aplicativos de mensagens.





O pagamento do benefício é feito a famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e em regra de emancipação (quando um membro já tenha conseguido trabalho com carteira assinada) inscritas no Cadastro Único, principal porta de entrada para os auxílios do governo federal.





A inscrição no Cadastro Único pode ser feita em unidades do Cras (Centro de Referência em Assistência Social) dos municípios.

CLIQUE AQUI e veja como é o passo a passo mais detalhado para receber o Auxílio Brasil.





*Com informações do UOL Confere