VÍDEO: Bandidos são baleados após roubarem motociclista a poucos metros de viaturas da PM

Caso ocorreu neste domingo na rodovia Castello Branco, em Osasco; veja as imagens

Imagem: Web Diário





Dois criminosos foram baleados por policiais militares após assalto a um motociclista na altura do km 15 da rodovia Castello Branco, em Osasco, nesse domingo (25). Imagens de uma câmera de segurança da via flagraram o momento da ação [VEJA ABAIXO]. As informações são do portal Web Diário e da página Notícias de Osasco.













Os bandidos, que também estavam de moto, não notaram que há poucos metros de onde cometiam o assalto havia, pelo menos, 5 viaturas da PM e da Polícia Rodoviária. No momento, os agentes recebiam orientações para iniciar a Operação Sufoco, no combate aos crimes na região.





Pelas imagens, é possível ver um outro motociclista se aproximando do local e avisando os PMs sobre o assalto. Após serem comunicados, o vídeo mostra os policiais atravessando a rodovia e indo ao encontro dos criminosos.





Segundo o Web Diário, a dupla reagiu. Um acabou levando um tiro no tórax e o outro no antebraço. Ambos foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar da cidade. O estado de saúde não foi divulgado.





O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.