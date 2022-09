Raposo Tavares registra acidente envolvendo moto e caminhão no sentido Cotia

Duas faixas foram interditadas e havia congestionamento por volta das 13h





Por volta das 13h desta terça-feira (6), a rodovia Raposo Tavares registrou um acidente envolvendo uma moto e um caminhão no km 25 da rodovia Raposo Tavares no sentido interior. No momento, o motociclista estava aguardando resgate. Duas faixas foram interditadas.





O congestionamento até às 13h30 era de pelo menos três quilômetros.





Há ainda outro acidente no km 27 no sentido São Paulo. Cotia e Cia apura as informações deste acidente e em breve atualizará aqui neste texto. Há pelo menos dois quilômetros de congestionamento devido à esse acidente.