Caminhão perde freio e invade terreno em Cotia; veja fotos

Acidente aconteceu por volta das 8h20 desta terça-feira (6)



Fotos: Reinaldo Souza / Demutran Cotia



Um caminhão perdeu o freio e invadiu um terreno na Avenida João Paulo Ablas, na altura do número 2.750, no Jardim da Glória, em Cotia. De acordo com informações recebidas pela reportagem, ninguém se feriu.





O acidente aconteceu por volta das 8h20 desta terça-feira (6). O motorista é de Minas Gerais.





Por volta das 10h50, o caminhão ainda se encontrava no local. Segundo o agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Souza, o condutor acionou o seguro e estava aguardando a remoção. A via será isolada para o guindaste retirar o caminhão.





A ocorrência é atendida pelos agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) Reinaldo e Francato.





VEJA ABAIXO AS FOTOS: