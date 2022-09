VÍDEO: Criminosos assaltam motorista e apontam arma para bebê em estrada de Cotia

Veículo roubado foi encontrado um dia depois; imagens do momento do assalto foram registradas; veja





Bandidos armados roubaram o carro de uma família na Estrada Ribeirão, próximo ao condomínio Parque das Rosas, em Cotia, na noite do último domingo (4). O veículo foi localizado um dia depois pela Polícia. Ninguém foi preso até o momento.





A vítima disse à Polícia Civil que parou o veículo para ajudar sua filha, que estava com o carro sem combustível, quando um Celta da cor preta parou logo atrás com os criminosos anunciando o assalto [VEJA O VÍDEO ABAIXO]:









O momento do crime foi registrado por um vizinho, onde mostra o desespero da mãe que tenta tirar o bebê, de apenas dois anos, do banco de trás do veículo. Segundo a mãe, os bandidos ameaçaram o seu filho.





“Foram quatro caras, eles abordaram a gente e estavam armados. Eles pediram para que eu deixasse meu filho e saísse do carro, meu filho tem dois anos e falei que não ia deixar, que eles poderiam me matar se fosse isso”, relatou a vítima ao programa Brasil Urgente, da Band.





De acordo com informações da Polícia, os bandidos pediram a carteira da vítima e saíram em direção a Estrada da Roselândia.





NO DIA SEGUINTE





Um dia após o crime, a Polícia localizou o veículo da vítima que estava abandonado na rua Carlos Gomes, na Chácara Vista Alegre, em Cotia.





Enquanto verificavam o veículo, adentrou na via um Fiesta ocupado por dois indivíduos não identificados. Ao avistarem a viatura, eles fugiram em alta velocidade, mas bateram o veículo contra um muro. Eles abandonaram o carro e entraram em uma comunidade, não sendo mais localizados.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.