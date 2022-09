Juíza determina remoção de publicações afirmando que Ney Santos é ‘líder do PCC’

Segundo a juíza, as publicações têm o intuito de degradar a imagem da candidata Ely Santos, irmã do prefeito de Embu das Artes

Foto: Divulgação





Em liminar, a juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) Maria Cláudia Bedotti determinou a remoção de publicações no Facebook do perfil “João Corrupção”. As postagens afirmavam que Ney Santos, irmão da candidata a deputada federal Ely Santos, é “líder do PCC”, configurando propaganda eleitoral negativa.





Segundo a juíza, as publicações têm o intuito de degradar a imagem da candidata, sendo necessária a remoção para que o eleitorado não seja alvo de desinformação.





Porém, a magistrada julgou não ser o caso de exclusão do perfil, pois a lei determina que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.





Com informações do TRE-SP