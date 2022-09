Foragido da Justiça, homem é preso após furtar carne em supermercado em Caucaia

Havia contra ele um mandado de prisão expedido em Sergipe

Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante no sábado (17) após furtar peças de carne e desodorantes do supermercado Barbosa, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. Ao ser encaminhado para a delegacia, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido em Sergipe que estava pendente de cumprimento.





De acordo com os depoimentos prestados na delegacia, o suspeito entrou no supermercado, pegou um carrinho de compras, colocou uma bolsa em seu interior e começou a transitar pelos corredores de carnes e congelados. Em dado momento, ele colocou alguns produtos dentro de sua bolsa, repetindo a ação no corredor onde ficam os desodorantes.





Ao se retirar do estabelecimento, o indivíduo deixou o carrinho de compras para trás, e levou consigo a bolsa. Neste momento, a central de monitoramento avisou aos seguranças que procederam a abordagem do suspeito ainda nas dependências do supermercado, constatando o furto das mercadorias, avaliadas em R$296.





Na delegacia, o homem confirmou o crime e disse que há alguns meses se mudou de Sergipe e que por não conseguir emprego acabou por morar nas ruas. Ainda em seu depoimento, relatou que foi ao supermercado e furtou alguns produtos para poder revender e comprar alimentos, mas acabou sendo detido pelos seguranças do local.





O caso foi registrado na Delegacia de Caucaia do Alto como captura de procurado e furto.