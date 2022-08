‘Vovó do crime’: Record repercute denúncia do Cotia e Cia de idosa que furtou loja em Caucaia

O programa Balanço Geral, da Record TV, destacou em seu noticiário matinal desta terça-feira (2) um caso que foi publicado em primeira-mão pelo Cotia e Cia. Trata-se da ‘vovó do crime’, uma idosa que foi flagrada furtando mercadorias de uma loja de material de construção, em Caucaia do Alto.

“Vovó mão-leve ataca na região metropolitana de São Paulo e já é conhecida dos comerciantes. A idosa enche a sacola com produtos de um kit para banheiro. Ela escolhe a mercadoria mais cara e deixa um bom prejuízo para os donos na loja de materiais de construção”, diz o texto de chamada da reportagem do programa.

O crime aconteceu no dia 28 de julho na loja Safra de materiais de construção. O prejuízo do furto, segundo o proprietário do estabelecimento, foi de R$ 700