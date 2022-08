Reportagem que mostra escassez de água na região ganha ‘Prêmio Ricardo Boechat’

Videorreportagem do Coletivo Fonte 5 aborda também a falta de investimento em saneamento básico nos bairros que ficam na divisa de Cotia, Embu e Itapecerica, além de outras regiões; confira

Foto: Felipe Barbosa / Coletivo Fonte 5





Uma reportagem em vídeo do Coletivo Fonte 5 foi 1ª colocada do III Curso e Prêmio Ricardo Boechat de Jornalismo Político.





A videorreportagem “Água e Saneamento: um direito de todos, e um privilégio para poucos” aborda a política frente à preocupação com a escassez de água, juntamente com a falta de investimento em saneamento básico nas regiões sudeste, norte e nordeste do Brasil.





Os bairros Caputera e Ressaca, que ficam nas divisas de Embu das Artes, Cotia e Itapecerica da Serra, foram apresentados no conteúdo midiático. O coletivo destaca o descaso e a falta de investimento em saneamento básico nestes lugares em entrevistas com alguns moradores.





O prêmio foi publicado, inclusive, no Diário Oficial da Câmara de Itapevi.





O Coletivo Fonte 5 é formado por Eduardo Schmitt, Felipe Barbosa, Karla Samara Santos, Tainá Oliveira e Vinicius Souza.





ASSISTA A REPORTAGEM ABAIXO: