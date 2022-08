Banda inter-religiosa marcará encontro preparatório da Caminhada de Cultura de Paz

Apresentação acontece neste domingo (28) no auditório da Prefeitura de Cotia; veja como participar

Banda Soul da Paz. Foto: Divulgação





Está marcado para domingo (28/08), das 10h às 12h, a 3ª edição do Café com Axé, evento preparatório para a Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência que acontecerá em novembro. O encontro deste domingo terá participação especial da Banda Soul da Paz, uma banda inter-religiosa formada por integrantes de diversas religiões que, juntos, têm como objetivo divulgar a Cultura de Paz.





Com o tema ‘Educação para a Cultura de Paz e Não-Violência’, o encontro musical acontecerá no Auditório do Paço Municipal e, para participar, é preciso se inscrever previamente. As vagas são limitadas.





A Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência de Cotia é um movimento social, cultural e inter-religioso que busca a convivência pacífica entre as religiões na sociedade, respeito pela diversidade, valorização da pessoa humana e defesa da igualdade de direitos.





O movimento é realizado pela Equipe de Base Warmis – Convergência das Culturas, Mensagem de Silo, Instituto Gira Sol, Parque de Estudos e Reflexão de Caucaia do Alto e Secretarias de Cultura e Lazer, Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, com apoio da Secretaria de Educação. Depois de duas edições remotas, por conta das medidas restritivas de proteção à covid-19, os organizadores retomarão a Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência de forma presencial.