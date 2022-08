Radares na Estrada de Caucaia ainda não estão funcionando, diz Setram

A previsão inicial é de que entrariam em operação no final de julho; veja o que disse a Secretaria de Transportes e Mobilidade





Os dez radares de limite de velocidade de 40 a 60 km/h, instalados na Estrada de Caucaia do Alto, ainda não estão em funcionamento, segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram). A previsão inicial é de que entrariam em operação no final de julho.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Setram informou que a implantação dos equipamentos e das ligações elétricas ainda estão em andamento. Mas não estipulou novo prazo.





Ainda de acordo com a pasta as lombadas só serão retiradas da via quando os equipamentos forem começar a funcionar.