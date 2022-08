Problema gera congestionamento em ambos os sentidos.





Na manhã deste domingo (14) os semáforos localizados no pontilhão na estrada de Caucaia do Alto está no amarelo piscante, causando congestionamento em ambos os lados.

Por volta das 9h não havia agentes de trânsito no local.

O Cotia e Cia entrou em contato com a prefeitura de Cotia e aguarda retorno.