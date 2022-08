Posto venderá gasolina a R$ 1,99 em Vargem Grande para comemorar aniversário

Ação acontece na próxima sexta-feira (2/09) com limitação de 10 litros de gasolina comum por cliente





O posto de combustível RT 43 localizado no Km 43 da rodovia Raposo Tavares em Varge Grande Paulista completa nessa semana 12 anos e para comemorar a empresa fará uma ação promocional na próxima sexta-feira (2), a partir das 9h com gasolina comum a apenas R$ 1,99 o litro.

Serão vendidos 5.000 litros pelo preço promocional, segundo o proprietário do posto Miguel Pedroso a compra será limitada a 10 litros por cliente “no aniversário de uma pessoa dividimos um pedaço de bolo para cada, no aniversário do posto faremos a limitação de 10 litros para cada abastecimento atendendo assim o máximo de clientes possíveis”disse.