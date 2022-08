Bandidos são presos em forro de telhado após sequestro de empresário na Granja Viana

Vítima foi sequestrada enquanto dirigia o próprio carro na rodovia Raposo Tavares





A polícia prendeu dois criminosos que sequestraram um empresário em Cotia na segunda-feira (29). Para tentar fugir da polícia, os bandidos tentaram se esconder em forro de telhado de uma casa. As informações são do Brasil Urgente, da Band.





Segundo o jornal, a vítima foi sequestrada enquanto dirigia o próprio carro na região da rodovia Raposo Tavares por volta das 11h. Ele foi abordado por criminosos armados e levado para um cativeiro, em Osasco.





A esposa do empresário chamou a polícia após os bandidos pedirem para ela fazer transferências via pix no valor de R$12 mil.





A divisão antissequestro passou a monitorar a quadrilha e com o aumento da movimentação de viaturas na cidade, os sequestradores libertaram o empresário, que foi agredido e ameaçado de morte. Ele procurou uma base da polícia militar, onde foi socorrido.





Ainda de acordo com o Brasil Urgente, o empresário foi levado até a delegacia antissequestro e passou informações sobre a localidade do cativeiro. A polícia foi até o local, à beira do Rodoanel, e localizou o cativeiro e o esconderijo dos sequestradores.





Os criminosos, Cleiton de Jesus Passos e Ezequiel Ramos da Silva, tentaram se esconder no forro do telhado da casa, mas foram presos pela polícia.