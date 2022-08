Playground em bairro de Cotia tem pregos expostos e brinquedos quebrados; veja fotos

Denúncia foi enviada por meio da coluna Fala Cidadão; confira

Imagens foram encaminhadas ao Cotia e Cia por meio da coluna Fala Cidadão





O morador Aloizio Calixto foi levar seu filho nesta sexta-feira (5) para brincar um pouco no playground instalado na avenida Vasco Massafeli, no bairro do Portão, em Cotia. Mas ao chegar no local, encontrou o equipamento público completamente abandonado. As imagens foram encaminhadas por Aloízio ao Cotia e Cia por meio da coluna Fala Cidadão.





“Me deparei com essa situação dos brinquedos oferecidos para as crianças. Alguns faltando algumas madeiras e correndo risco de acidentes, pregos expostos, uma barra roscada ultrapassando o brinquedo e podendo causar ferimentos, prego enorme no acento de um brinquedo, entre outros detalhes que podemos ver nas imagens”, relatou.









Aloízio reconhece que é importante para a população as praças e os brinquedos, mas não do jeito que estão. “Não podem ser abandonadas e esquecidas, é necessário reformas, ainda mais se tratando de um ambiente de lazer de crianças. Ou será que estão esperando alguma criança se machucar primeiro para entender a necessidade dos reparos?”, questionou.





Cotia e Cia fez contato com a Prefeitura para relatar o problema e aguarda retorno.