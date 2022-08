Homem furta 6 cuecas, escapa de dentro de viatura e fratura dedo de GCM em Cotia

GCM ficará afastado por 60 dias; bandido, que acabou sendo capturado, ainda destravou as algemas de dentro da delegacia, quase fugiu e zombou dos policiais: "não pega nada rodar no furto"; veja a reportagem completa

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Um bandido de 18 anos furtou seis cuecas vermelhas, da marca Zorba, avaliadas em R$123, de dentro da loja da empresa Hanesbrands, em Cotia, na manhã desta quinta-feira (11). Ele foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM).





De acordo com depoimentos dos agentes da GCM na Delegacia de Cotia, o homem havia subtraído o pacote com peças íntimas masculina e empreendido fuga ao ser percebido. Ele foi pego, algemado com as mãos para trás e colocado dentro da viatura.





No entanto, durante o trajeto pela Estrada Macapá para acessar a rodovia Raposo Tavares, ele conseguiu destravar o compartimento de presos, passou as algemas para frente de seu corpo e pulou da viatura em movimento.





A GCM iniciou a perseguição e acionou reforço. Os guardas conseguiram capturá-lo dentro do antigo prédio do Cotia Hall, local onde ficam dezenas de usuários de droga. Mesmo algemado novamente, ele iniciou uma luta corporal com os GCMs, deixando-os feridos nas mãos.





Um dos guardas fraturou um dedo da mão esquerda e ficará afastado por 60 dias. O outro agente teve uma das mãos cortadas durante a luta.





Novamente na viatura, o bandido tentou empreender fuga pela segunda vez. Foi necessário algemar os seus pés.





Já na delegacia, ele foi mantido algemado no cano de ferro que antecede as celas e, com um pedaço de arame “de procedência desconhecida por todos”, conseguiu abrir um dos lados da algema, mas foi flagrado por um dos investigadores de polícia.





Advertido pela Autoridade Policial, ele ainda zombou da autuação em lavratura, dizendo que "não pega nada rodar no furto", questionando "a que horas ia embora" (sic). Ele foi cientificado acerca das imputações contra si atribuídas bem como sobre a representação pela decretação judicial de sua prisão preventiva.





Ele já havia sido preso dias antes pelo mesmo crime, mas foi solto em audiência de custódia.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia como furto, resistência, lesão corporal e desacato. Ele está na Cadeia Pública de Cotia, onde aguardará audiência de custódia.