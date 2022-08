Feira cultural no Butantã vai reunir mais de 30 expositoras das periferias de SP | Neto Rossi

Evento gratuito acontece no dia 21 de agosto; veja a programação e demais detalhes

Edição da Feira Agrecológica e Cultural de Mulheres no Butantã realizada em março de 2022. Foto: VInícius Pereira (@seupereira)





Mulheres de diferentes territórios periféricos da capital paulista vão expor seus produtos e artes em uma feira no Viveiro 2 do Butantã. A ‘PeriFeira’, que acontece no dia 21 de agosto, das 10h às 17, apresentará a diversidade das produções e serviços oferecidos por empreendedoras periféricas.





Entre os serviços, terão: terapias holísticas, cosméticos e temperos naturais; roupas em tecidos africanos; bordados à mão; colares em macramê; bonecas de pano; peças em tear e cerâmica, além de comidas e alimentos frescos vindos direto da agricultura familiar.





O evento conta ainda com uma programação especial, oferecendo variadas atividades para crianças e adultos, que vão desde práticas para o corpo até oficinas de artesanato e alimentação.





Uma das atrações culturais é o show com o trio de forró Cabra é Fêmea, que acontece às 16h. Tanto a entrada como a participação nas atividades são gratuitas.





Diferentemente de outros espaços de comercialização, onde se paga uma taxa e as expositoras chegam no dia marcado para venda, o planejamento e produção da PeriFeira vem sendo construídos coletivamente pelas participantes juntamente com a Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã.





SOBRE O PROJETO





O Conexões PeriFeira é uma iniciativa da Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã, com apoio do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais (VAI) da Secretaria de Cultura do Município de São Paulo.





O projeto selecionou 30 mulheres empreendedoras das periferias da capital paulista para vivenciarem um ciclo de encontros com mulheres do coletivo, e também com convidadas, que partilharam suas experiências conjuntas de comercialização e de feiras culturais.





SOBRE O COLETIVO





A Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã é um coletivo de produtoras que desde 2017 promove um evento mensal de comercialização solidária e promoção cultural.





Com mais de 50 empreendimentos cadastrados, a rede é composta por agricultoras familiares, artesãs, costureiras, cozinheiras e arte-educadoras.





Cada uma das mulheres participa ativamente das etapas de planejamento, produção e execução do evento, valorizando sempre a diversidade que caracteriza o coletivo, e praticando os princípios que o fundam: economia solidária feminista, autogestão e agroecologia.





Programação do Conexões PeriFeira:





● 10h30 | Yoga e Meditação com Asha Donini





● 11h30 | Oficina de PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais) e Aproveitamento integral de Alimentos com Panc no gueto





● 13h | Oficina infantil de bambolê com Carla Pena





● 14h30 | Oficina de macramê com Artigiana macramê





● 16h | Show de forró com o trio Cabra é Fêmea





Serviço:





O que: Conexões PeriFeira





Quando: 21/08 (domingo)





Horário: Das 10h às 17h





Onde: Viveiro 2 - Rua José Álvares Maciel s/n ( altura do nº 847), Butantã – SP Evento gratuito (tanto a entrada como a participação nas oficinas)