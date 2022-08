Covid-19: Saiba como está a aplicação da 4ª dose da vacina em Cotia

Secretaria de Saúde ampliou a cobertura vacinal nesta quarta-feira (10); saiba mais

Foto: Alexandre Rezende. Arquivo / Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia iniciou nesta quarta-feira (10) a aplicação da 4ª dose - ou 2ª dose adicional - contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 38 anos. Desde o dia 27 de junho, a 4ª dose vem sendo aplicada em pessoas com 40 anos ou mais.





Já as pessoas com idade a partir dos 35 anos, também podem receber a 4ª dose, mas, para isso, o cidadão deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde após às 15h.





Segundo a Secretaria de Saúde, isso acontece porque, neste momento, estão liberadas para essa faixa etária apenas doses remanescentes, ou seja, doses que eventualmente sobrem em frascos já abertos e em quantidade viável depois de, prioritariamente, utilizados no público-alvo definido de acordo com o calendário de vacinação vigente.





Para receber a 4ª dose é preciso que a pessoa tenha tomado a 3ª há pelo menos quatro meses. A vacina é aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, não é preciso agendar, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e CPF, comprovante de endereço e o cartão da vacina físico ou digital (ConecteSUS/Federal ou Poupatempo/Estadual).