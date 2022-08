Criança deficiente perde consulta após transporte da Saúde de Cotia não a buscar em casa

Secretaria de Saúde disse que o veículo apresentou problemas mecânicos, lamentou o ocorrido, mas não ligou para a mãe do paciente para avisá-la; veja a reportagem

Frederico Santana, 8 anos. Foto enviada pela mãe do garoto ao Cotia e Cia





Reportagem: Neto Rossi





Frederico Ferreira Santana, de 8 anos, perdeu duas consultas médicas que estavam agendadas para essa segunda-feira (8) em Santana de Parnaíba. Morador do Parque Alexandre, em Cotia, Frederico tem paralisia cerebral e é cadeirante. A Secretaria de Saúde de Cotia comentou o caso (veja no decorrer da reportagem).





A mãe do garoto, Vildete Alves Ferreira, conversou com o Cotia e Cia na manhã desta terça-feira (9). Ela disse que seu filho tinha assistência terapêutica com fonoaudiologia, na parte da manhã, e hidroterapia, na parte da tarde.





Ambas as consultas de Frederico seriam realizadas na Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, em Santana de Parnaíba. Mas o veículo do Setor de Transporte de Pacientes, da Secretaria de Saúde de Cotia, não foi buscá-lo em sua residência.





“Liguei no [setor] de transporte às 8h – porque só abre esse horário – e fui informada para aguardar, porque o carro estava vindo. Porém, fiquei esperando até 8h30 e liguei novamente. Aí, eles falaram que houve um imprevisto e que não ia dar para levá-lo”, relata Vildete.





No entanto, ficou por isso mesmo. Ninguém explicou para ela qual seria esse imprevisto e sequer ligaram para avisá-la sobre o problema ocorrido. Frederico, portanto, perdeu duas consultas importantes que fazem parte de seu tratamento. Vildete agora tentará reagendar novamente as consultas.





OUTRO LADO





A reportagem ligou hoje pela manhã no Setor de Transporte de Pacientes de Cotia. Quem atendeu foi uma funcionária chamada Patrícia. Cotia e Cia relatou o problema e pediu para falar com o responsável do setor.





Após quase 5 minutos na linha, a reportagem foi comunicada que o coordenador, chamado José, estava em reunião e que era para ligar novamente mais tarde.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, na tarde desta terça, a Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Transporte de Pacientes, informou que o veículo apresentou problema mecânico quando estava a caminho da casa do paciente na segunda-feira. “Esta situação impossibilitou o atendimento e a Secretaria lamenta os transtornos causados”, disse.