Em Cotia, apenas 66% do público-alvo foi vacinado contra a gripe; meta é 95%

Diante da baixa cobertura vacinal, Secretaria de Saúde fez um apelo para que a população se imunize; veja

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia fez um apelo para que a população, especialmente a que faz parte do público prioritário [veja abaixo], procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para se vacinar contra a gripe (influenza). Um levantamento da última semana mostrou que apenas 66% do público-alvo está imunizado no município, a meta é 95%.





“Ainda há doses remanescentes e, quando acabar, a vacinação só será possível, pelo SUS, na campanha de 2023”, disse a Secretaria. A dose aplicada na campanha protege contra as cepas H1N1, H3N2 (incluindo o subtipo Darwin que provocou surto recente no Brasil) e o tipo B.





“O Ministério da Saúde já liberou as doses para a população em geral, mas o nosso apelo é para que a população alvo se conscientize da importância de termos cobertura de 95% deste público. Estas pessoas são mais suscetíveis a casos agravados e à disseminação do vírus”, disse o secretário de Saúde, Magno Sauter.





Ele ainda lembrou que quando a gripe se agrava pode causar complicações como pneumonia, por exemplo, e, em alguns casos, à morte. “Por isso é importante termos pelo menos 95% do público-alvo protegido: prevenimos óbitos e complicações que sobrecarregam as unidades de saúde.”