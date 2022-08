Colégio Desafio, em Cotia, recebe o espetáculo 'Família Madrigal'

Apresentação será no dia 21 de agosto; adquira os ingressos hoje mesmo

Foto: Divulgação





Colégio Desafio, em Cotia, recebe a peça 'Família Madrigal, uma Sátira Brasileira' no dia 21 de agosto, às 15h. Adquira aqui os ingressos . recebe a peça' no dia 21 de agosto, às 15h.





Com um elenco de atores e bailarinos qualificados interpretando os Madrigais, a versão da Cia ExpressArte tem como objetivo encantar toda a família.





O espetáculo conta com: figurinos idênticos ao filme, objetos “voadores”, fumaça, chuva de balões, músicas e muita interação com a plateia para aproximar ainda mais os espectadores do universo mágico da obra e dos personagens.





Serviço





Quando: 21 de agosto, às 15h





Onde: Teatro Desafio (Rua Esmeralda, 200 - Jardim Nomura, Cotia/SP)





Dúvidas via wpp 11 99962-8986