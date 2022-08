Cotia começa semana com tempo quente, mas temperatura deve cair a partir de sexta

Veja a previsão do tempo para a semana em Cotia

Foto: Vagner Santos





Cotia começa a semana com clima quente. Nesta segunda-feira (15), a máxima será de 26ºC, segundo o site Clima Tempo. O calor deve permanecer até quinta-feira (18), quando os termômetros devem registrar de 14ºC até 23ºC.





Mas a temperatura deve começar a diminuir a partir de sexta-feira (19). De acordo com o Clima Tempo, a mínima será de 9ºC e a máxima apenas de 15ºC.





No sábado (20), a temperatura deve diminuir ainda mais, com mínima de 6ºC e máxima de 13ºC. Já no domingo (21), o tempo volta a esquentar novamente, com máxima prevista de 23ºC.