EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000624-08.2016.8.26.0152O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a).Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) JOSE RENATO KAPPER VAZ, Brasileiro, Separado judicialmente,Engenheiro Civil, RG 5074949, CPF 500.234.897-15, com endereço à Rua Alexandre de Gusmao,617, Jardim Japao (caucaia do Alto), CEP 06726-160, Cotia - SP, que lhe foi proposta uma açãode Procedimento Comum Cível por parte de Tatiana de Fatima Gueracimczik Alcantara e outro,alegando em síntese: "requerem receber as prestações locatícias vencidas e não pagas, desde01/06/2014 a 21/04/2016. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o réu em váriosendereços, e como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lopessoalmente, nestas condições foi deferida a citação pelo presente edital, para comparecer emjuízo, para promover sua defesa, caso queira, e ser notificado dos ulteriores termos doprocesso, a que deverá comparecer, se o caso, sob pena de revelia e confissão". Encontrando-seo réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para osatos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após odecurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu seráconsiderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, porextrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade deCotia, aos 21 de julho de 2022.