Em Cotia, Sub-13 do São Paulo estreia com vitória no Campeonato Paulista

Com um gol em cada tempo, Tricolor conquista bom resultado na primeira rodada; Sub-11 perde

Foto: Nilton Fukuda / Sãopaulofc





Os times Sub-11 e Sub-13 do São Paulo estrearam no Campeonato Paulista contra o Referência, na manhã deste domingo. O time Sub-11 perdeu por 1 a 0, enquanto o Sub-13 venceu por 2 a 0, gols de Gabriel e Leonan.





Os dois times do Tricolor voltam a campo no próximo domingo, dia 21, para enfrentar o Sharjah, no estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio. O Tricolor está no Grupo 10 nas duas categorias. Além do Referência e do Sharjah, o grupo conta também com Itararé e SC Brasil.





No primeiro jogo do dia, o Sub-11 teve o domínio do jogo, criou diversas oportunidades, mas não conseguiu converter as chances em gols. O Referência aproveitou e, aos 9 do 2T, marcou o gol da vitória.





Já o Sub-13 conseguiu aproveitar melhor as oportunidades. A equipe comandada pelo técnico Allan Barcellos abriu o placar aos 22 minutos, com Gabriel acertando um belo chute de fora da área. Na segunda etapa, Leonan, em cobrança de pênalti, ampliou a vantagem e garantiu o resultado positivo.





Do site São Paulo F.C